В Воронеже дома у Северного леса в очередной раз остались без воды

Когда закончатся постоянные водяные аварии в Северном микрорайоне, пока неясно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 28 июля, снова осталась без воды часть Коминтерновского района, располагающиеся неподалеку от Северного леса. На пересохшие краны, в частности, пожаловались жители дома № 49 на улице Владимира Невского. Оказалось, что причиной тому – ремонт участка водопровода диаметров 600 миллиметров. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж».

Работники этой коммунальной организации устраняют последствия этой аварии, случившейся у дома № 85 по улице Владимира Невского. В «РВК-Воронеж» утверждают, что вода отключена по следующим адресам: полностью на улицах Шукшина и Миронова; и в двух домах на улице Антонова-Овсеенко (№№35э и 37д) и на Московском проспекте (№№129а и 145а). Очевидно, судя по жалобе, что ее нет и в части домов на улице Владимира Невского. Однако по ней конкретных адресов в «РВК-Воронеж» не предоставили.

Воду обещают вернуть в районе 18 часов. О возможном ее подвозе не сообщают.

Напомним, 5 июля из-за прорыва на водопроводе диаметром около метра без воды остались многие жители домов в квартале, ограниченном Московским проспектом, Бульваром Победы, улицами Владимира Невского, Лизюкова и Антонова-Овсеенко; а также по адресу: Хользунова, 122. Пришлось даже вводить режим ЧС. Краны вновь зажурчали только через двое суток – 7 июля.

Любопытно, что, несмотря на такой длительный ремонт, практически в том же месте 19 июля его провели снова. При этом воду грозились «вырубить» примерно в том же квартале. К счастью, масштабы отключения на этот раз были не так велики.

Также летом в районе Северного леса было несколько прорывов участков водопроводов, некоторые из них были на участках, которые власти назвали бесхозными. В то же время реконструкцию водопровода в этом месте почему-то делать не планируют, хотя ему уже почти полвека. Так что местных жителей, скорее всего, снова ждут латания труб, и, как следствие, новые отключения воды.