В Воронеже Hyundai сбил 14-летнего школьника на электросамокате

В Железнодорожном районе Воронеже 14-летний подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера. Об этом в четверг, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем ранее. По предварительным данным, примерно в 17.05 на ул. Димитрова 32-летняя жительница Воронежа на Hyundai Tucson, не убедилась в безопасности движения при выезде с прилегающей территории завода. Это привело к столкновению с подростком, ехавшим на электросамокате по пешеходной дорожке справа налево по ходу следования иномарки.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения и его госпитализировали. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.