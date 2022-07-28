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Происшествия28 июля 2022 9:13

В Воронеже Hyundai сбил 14-летнего школьника на электросамокате

Ребенок находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА

В Железнодорожном районе Воронеже 14-летний подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера. Об этом в четверг, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем ранее. По предварительным данным, примерно в 17.05 на ул. Димитрова 32-летняя жительница Воронежа на Hyundai Tucson, не убедилась в безопасности движения при выезде с прилегающей территории завода. Это привело к столкновению с подростком, ехавшим на электросамокате по пешеходной дорожке справа налево по ходу следования иномарки.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения и его госпитализировали. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.