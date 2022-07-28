Воронежскую бизнес леди заподозрили в афере с субсидиями на 550 тысяч

Фото из архива КП

В Аннинском районе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), фигуранткой которого стала 43-летняя местная предпринимательница. Женщину заподозрили в афере с получением субсидии. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следователей, женщина, будучи руководителем коммерческой организации, предоставила в органы власти фальшивые документы. Но благодаря им ей возместили затраты на покупку хлебопекарного оборудования – речь идет о сумме в 550 тысяч рублей. Выделенные деньги она потратила на собственные нужды.

Обоснованием для получения данной субсидии стала покупка техники для ее фирмы. Оборудование она действительно приобретала, правда, не тогда, как указала в документах, а за несколько лет до этого момента.