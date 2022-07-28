На воронежской телебашне вновь засияют тигриные полоски

Фото пресс-службы Филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ»

Специальную подсветку, посвященную Международному дню тигра, включат на воронежской телебашне. Произойдет это вечером в пятницу, 29 июля. Конструкция вновь засияет тигриными полосками. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

В Воронеже иллюминация будет работать с 29 июля по 1 августа с 21:00 до 22:00.

Подсветку «под тигра» также включат на телебашнях в Москве, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Черкесске, Назрани, Казани, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Твери, Туле, Челябинске, Саранске, Перми, Якутске и Белгороде. Таким образом РТРС и Центр «Амурский тигр» поздравят россиян с этим традиционным экологическим праздником. Еще одна цель – привлечь внимание граждан к проблеме сохранения диких животных.

Кстати, воронежцы уже видели тигриные полоски на телебашне. Подсветку включали в канун нового 2022 года.