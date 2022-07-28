Дело о коррупции воронежского гаишника с 22 квартирами передали в суд

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Нереально богатый гаишник Игорь Качкин снова окажется на судебной скамье. Его уголовное дело по коррупционным статьям с обвинительным заключением передали в Советский райсуд. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в пресс-службе воронежской областной прокуратуры.

Прославившийся 22 квартирами теперь уже бывший замначальника ГИБДД, а затем замначальника по Панинскому РОВД обвиняется сразу в пяти преступлениях по статьям о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291) и покушении на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.1).

По версии следствия, в июле 2021-го Игорь Качкин безуспешно пытался дать взятку начальнику экзаменационного отделения региональной ГИБДД в размере от 7,5 до 30 тыс. рублей. Взамен он просил, чтобы шести воронежцам выдали права без экзаменов.

Сотрудник ГИБДД от взятки отказался, а Качкина при этом задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, богатый гаишник Игорь Качкин с февраля 2020 года в суде пытался отбиться от вопроса прокуратуры: откуда у него взялись 50 млн рублей на покупку 22 квартир. О том, как могут жить высокопоставленные сотрудники ГИБДД, стало известно после того, как прокурор Воронежской области обратился в суд с иском о конфискации имущества полицейского. Всего же в ходе проверки вскрылось, что его родители купили себе 31 объект недвижимости за 63 млн рублей.