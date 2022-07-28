Нерадивый отец оплатил долг по алиментам в 720 тысяч рублей после привлечения к ответственности

Фото – пресс-службы УФССП России по Воронежской области

42-летний житель Россошанского района задолжал своему 16-летнему сыну за два года 721 тысячу рублей. Деньги нерадивый отец не выплачивал с ноября 2017 года. Свое местонахождение скрывал и уклонялся от исполнения решения суда

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области 28 июля, мужчина судебным приставом был объявлен в розыск. Как только должника нашли, его в тот же день привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

После привлечения к административной ответственности за неуплату средств на содержание сына нерадивый отец погасил всю сумму задолженности по алиментам. Россошанец также пообещал судебному приставу до совершеннолетия сына исправно исполнять свои алиментные обязательства.