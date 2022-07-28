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Общество28 июля 2022 6:38

В Воронеже простились с погибшим во время спецоперации выпускником ВГУ

Дмитрий Леонтьев закончил факультет журналистики
Ирина ШАБАНОВА
Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

В Воронеже состоялось прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Дмитрием Леонтьевым. Об этом сообщил декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов на своей странице во ВКонтакте.

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

Дмитрий Леонтьев – выпускник ВГУ. Он закончил факультет журналистики. Прощание с военнослужащим прошло в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Героя похоронили на Лесном кладбище и в последний путь проводили оружейным салютом.