В Воронеже простились с погибшим во время спецоперации выпускником ВГУ

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте
В Воронеже состоялось прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Дмитрием Леонтьевым. Об этом сообщил декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов на своей странице во ВКонтакте.
Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте
Дмитрий Леонтьев – выпускник ВГУ. Он закончил факультет журналистики. Прощание с военнослужащим прошло в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Героя похоронили на Лесном кладбище и в последний путь проводили оружейным салютом.