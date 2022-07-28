В Воронеже простились с погибшим во время спецоперации выпускником ВГУ

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

В Воронеже состоялось прощание с погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Дмитрием Леонтьевым. Об этом сообщил декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов на своей странице во ВКонтакте.

Фото со страницы Владимира Тулупова во ВКонтакте

Дмитрий Леонтьев – выпускник ВГУ. Он закончил факультет журналистики. Прощание с военнослужащим прошло в Храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Героя похоронили на Лесном кладбище и в последний путь проводили оружейным салютом.