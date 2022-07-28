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Общество28 июля 2022 5:50

Желтый уровень опасности по грозе продлили в Воронежской области на 28 июля

В регионе будет наблюдаться комплекс неблагоприятных метеоявлений с 6 до 18 часов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Сегодня, 28 июля, на территории Воронежской области продлили действие желтого уровня погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Прогностической карты предупреждений для ЦФО.

В регионе будет наблюдаться комплекс неблагоприятных метеоявлений с 6 до 18 часов. Местами по области пройдут ливни с градом. Ожидается также сильный ветер с порывами до 15−17 м/сек. Предостережение о грозах будет актуально минимум до утра пятницы, 29 июля.

Напомним, ранее главный синоптик Воронежской области Александр Сушков рассказал, что в июле выпало 192 процента от месячной нормы осадков. При этом он не исключил, что превышение может быть еще большим.