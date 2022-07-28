В Воронеже будут судить преступную группу за торговлю контрафактным табаком

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В Левобережный районный суд Воронежа поступило уголовное дело, фигурантами которого стали пять человек. Они обвиняются в сбыте немаркированной табачной продукции (ч. 4 ст. 180 УК РФ, п. п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом рассказали в райсуде 27 июля.

По версии следствия, организовал преступную группу директор ОАО «Усмань – табак» для извлечения более высокого дохода от объемов произведенной и реализованной не маркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции. При этом мужчина осознавал, что реализовать задуманное без дополнительных сил и средств будет затруднительно, равно как и общественно-опасный характер своих действий. Он предложил ранее знакомым четырем человекам объединиться для извлечения дохода за счет производства, перевозки, хранения в целях сбыта немаркированной в установленном законодательством РФ порядке специальными (акцизными) марками табачной продукции.

Всем пятерым предъявлено обвинение. Фигуранты ждут назначения судебного заседания.