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Общество27 июля 2022 17:03

Появилось видео с вандалами, изрисовавшими десятки автомобилей буквой Z в Воронеже

На камеру попали парень и девушка
Мария Щербакова

Вандалы, разрисовавшие десятки автомобилей буквой Z в Юго-Западном районе Воронежа, попали на камеру видеонаблюдения. Запись выложили в социальную сеть «Мой и Твой Воронеж» вечером в среду, 27 июля.

На кадрах видно, как молодой человек в капюшоне красит баллончиком автомобиль. Рядом с ним стоит девушка, которая фотографирует «художество» на телефон. В комментариях пользователи предполагают, что молодым людям за это заплатили. Кроме того, горожане называют вандалов провокаторами.

Напомним, неизвестные изрисовали автомобили буквой Z, припаркованные во дворах на улице Южно-Моравская, в ночь на среду, 27 июля.

- В настоящее время сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, проводится процессуальная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.