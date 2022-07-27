Озеро в Воронежском Центральном парке очищают от водорослей два раз в день

На очистку уходит по 15-20 минут Фото: с сайта управления экологии администрации Воронежа.

Искусственный водоем в Воронежском Центральном парке чистят от водорослей два раза в день. Как пояснили в городском управлении экологии, при высоких температурах в воде образуются сине-зеленые водоросли. Ручную очистку пруда проводят утром и вечером.

– Сотрудники МКП «Экоцентр» каждый день специальной леской собирают всплывшие водоросли с поверхности водоема. Это плановая постоянная работа, которая проводится в парке. На очистку уходит 15-20 минут, она позволяет сохранить эстетичный вид нашего озера. Также благодаря скиммерам, которые появились в прошлом году, вода, прошедшая систему очистки, становится прозрачной, – рассказала руководитель управления экологии Галина Воробьева.

Установленная в водоеме система насосов перекачивает воду, пропуская ее через УФ-излучение. При этом вода проходит через щебень. Кроме того, для очищения высажены растения аир и осока.