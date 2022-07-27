Часть воронежских маршрутов временно изменят путь следования

Несколько воронежских маршруток временно изменят схему движения. Речь идет о маршрутах №№ 58В, 76, 76С, 49Б. Об этом сообщил Единый оператор городских пассажирских перевозок.

Так, движение будет изменено с 22.00 пятницы, 29 июля, до 22.00 субботы, 30 июля. В этом время в Воронеже будет проходить Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2022-2023.

Как изменятся маршруты:

- № 58В с ул. Феоктистова по ул. Мира, пл. Черняховского, ул. Кольцовская, ул. Плехановская далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Плехановская по ул. Кольцовская, пл. Черняховского, ул. Мира, ул. Феоктистова далее по маршруту.

- №№ 76, 76С, 49Б - с ул. Плехановская по ул. Кольцовская, пл. Черняховского, ул. Кольцовская, ост. «ж-д вокзал Воронеж-1» и в обратном направлении с ул. Кольцовская по ул. Плехановская далее по маршрутам.

Отметим, также временно изменится движение маршрута №29. Это связано с работами по реконструкции Петровской набережной – выезд на улицу 20-летия Октября будет перекрыт. Изменения будут действовать до 23.00 понедельника, 1 августа.

Маршрут будет направлен с проспекта Революции по ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, Петровская набережная, ул. Большая Стрелецкая, ул. Софьи Перовской, ост. "Митрофановский источник" и в обратном направлении с ул. Софьи Перовской по ул. Большая Стрелецкая, Петровская набережная, ул. Софьи Перовской, ул. Степана Разина, проспект Революции далее по маршруту.