В Воронежской области гуляют на свободе 12 убийц, 8 насильников и 26 грабителей и разбойников

В розыске в Воронежской области остаются 259 преступников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники прокуратуры Воронежской области подвели итоги надзора за исполнением законов о розыске преступников за первые шесть месяцев 2022 года.

За первое полугодие работники органов внутренних дел разыскивали 411 преступников (за аналогичный период 2021 года – 418). 115 из них уклонялись от суда (в 2021-м - 109), остальные скрывались от следствия.

Полицейские сумели задержать 150 (147) преступников. При этом остаются в розыске еще 259 (262). Среди них 12 убийц, 94 вора и мошенника, 26 грабителей и разбойников, и 8 насильников.

В отделах полиции за первые шесть месяцев 2022 года в ходе проверок обнаружили около 400 нарушений законодательства.