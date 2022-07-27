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Происшествия27 июля 2022 14:31

В Воронежской области гуляют на свободе 12 убийц, 8 насильников и 26 грабителей и разбойников

В то же время полицейские за первые шесть месяцев 2022 года задержали 150 человек, замешанных в криминале
Юрий КОЗЛОВ
В розыске в Воронежской области остаются 259 преступников.

В розыске в Воронежской области остаются 259 преступников.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники прокуратуры Воронежской области подвели итоги надзора за исполнением законов о розыске преступников за первые шесть месяцев 2022 года.

За первое полугодие работники органов внутренних дел разыскивали 411 преступников (за аналогичный период 2021 года – 418). 115 из них уклонялись от суда (в 2021-м - 109), остальные скрывались от следствия.

Полицейские сумели задержать 150 (147) преступников. При этом остаются в розыске еще 259 (262). Среди них 12 убийц, 94 вора и мошенника, 26 грабителей и разбойников, и 8 насильников.

В отделах полиции за первые шесть месяцев 2022 года в ходе проверок обнаружили около 400 нарушений законодательства.