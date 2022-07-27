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Происшествия27 июля 2022 14:08

Воронежец перевел липчанину 70 тыс. рублей за баллон с фреоном, но товар так и не получил

Аферисту грозит пять лет тюрьмы
Мария Щербакова

Воронежские полицейские задержали 33-летнего жителя Липецка, которого подозревают в мошенничестве. Он получил от воронежца деньги за баллон с фреоном, а товар так и не отдал. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Информацию о продаже баллонов мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений. В конце марта 2022 года ему позвонил 46-летний воронежец, которые был готов приобрести товар. Покупатель перевел продавцу 70 тыс. рублей в качестве предоплаты. Через некоторое время липчанин написал, что не сможет выполнить свои обязательства, но скоро вернет деньги. Однако после этого аферист перестал выходить на связь. Деньги он потратил.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он во всем сознался. По факту возбудили уголовное дело по статье мошенничество.