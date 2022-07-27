В воронежский «Буран» пришел еще один нападающий

с телеграм-канала ХК "Буран". Фото: другой источник.

Нападающий Никита Луховской, уже выступавший за «Буран», подписал с нашей командой контракт на сезон 2022/2023 гг. До этого Никита проходил предсезонку в череповецкой «Северстали». Как известно у этого клуба, так сказать, шефский договор с «Бураном». Поэтому возвращение Луховского в принципе большой неожиданностью не стало.

В сезоне 2021/2022 гг. Никита Луховской сыграл за «Буран» 34 матча и набрал 14 очков (шесть голов + восемь результативных передач). По нынешним результатам «ураганных» - совсем неплохой показатель.