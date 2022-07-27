В Воронеже попрошайка украла из открытой квартиры кошелек с деньгами и картой

Девушка просила милостыню с ребенком на руках Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В областном центре полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая украла у пенсионерки кошелек с деньгами и банковской картой. Пожилая женщина не закрыла дверь квартиры и даже не заметила, что к ней пробралась воровка. Девушка вытащила кошелек из сумки и ушла. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Преступление произошло 23 июля этого года в доме на улице 20-летия Октября. Пенсионерка поняла, что ее ограбили, когда получила на телефон уведомление о списании с карты денег в качестве оплаты продуктов в сетевом магазине. После этого она обратилась в полицию.

Девушку удалось найти по записи с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Под подозрение попала уроженка ближнего зарубежья, которая ранее уже была судима за аналогичные преступления. Девушка нигде не работает. Она жила за счет того, что ходила с ребенком на руках по квартирам и просила милостыню. Ее также можно было встретить на улицах города.

Полицейские задержали подозреваемую. В отделе она во всем созналась. Девушка пояснила, что решилась на воровство, когда увидела приоткрытую дверь. Теперь ей придется ответить по уголовному делу по статье «Кража». Максимально ей грозит до 6 лет лишения свободы.