В Воронежской области стали активнее выявлять коррупционные преступления

Прокуратура области проанализировала работу по противодействию коррупции в 1 полугодии этого года. Согласно отчетным данным, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в регионе выросло на 15,1 % (с 258 до 297). Больше всего таких преступлений отмечается в сфере образования – 83, здравоохранения – 20 и правоохранительной службе – 13.

Прокуратура указала правоохранительным органам на необходимость усилить работу по выявлению значимых преступлений, в первую очередь, связанных с получениям взяток.

- Принятые меры дали положительный эффект – количество таких преступлений выросло с 93 до 114, - отметили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. - По оконченным производством уголовным делам ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 91 млн рублей.

На стадии предварительного следствия виновные возместили 56 млн рублей. Арестовано имущество коррупционеров на 31 млн рублей.

Прокуроры направили в суды 19 исков о взыскании с обвиняемых ущерба на сумму более 22 млн рублей.