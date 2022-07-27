Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 12:30

В Воронежской области стали активнее выявлять коррупционные преступления

Чаще всего взяточничество отмечают в сфере образования
Ирина КАЗАНИНА

Прокуратура области проанализировала работу по противодействию коррупции в 1 полугодии этого года. Согласно отчетным данным, число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в регионе выросло на 15,1 % (с 258 до 297). Больше всего таких преступлений отмечается в сфере образования – 83, здравоохранения – 20 и правоохранительной службе – 13.

Прокуратура указала правоохранительным органам на необходимость усилить работу по выявлению значимых преступлений, в первую очередь, связанных с получениям взяток.

- Принятые меры дали положительный эффект – количество таких преступлений выросло с 93 до 114, - отметили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. - По оконченным производством уголовным делам ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, составил 91 млн рублей.

На стадии предварительного следствия виновные возместили 56 млн рублей. Арестовано имущество коррупционеров на 31 млн рублей.

Прокуроры направили в суды 19 исков о взыскании с обвиняемых ущерба на сумму более 22 млн рублей.