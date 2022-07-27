За год зарплатные предложения воронежских работодателей выросли на 3,8 тыс. рублей

Самые высокие предложение в сфере "высший менеджмент" Фото: Михаил ФРОЛОВ

За год средняя зарплата, предлагаемая воронежскими работодателями новым сотрудникам, в среднем выросла на 3 874 рубля. В июне она составляла 45 293 рубля. Таковы результаты исследования, которое провели аналитики компании hh.ru. Результаты опубликовали в среду, 27 июля.

Для сравнения, в июне 2021 года средняя предлагаемая зарплата составляла 41 844 рубля. Интересно, что зарплатные ожидания соискателей значительно ниже. В июне в среднем воронежцы просили 41 036 рублей. За год этот показатель увеличился на 3 869.

В тройку сфер с самой высокой предлагаемой зарплатой в нашем регионе попали: «высший менеджмент» (61 248 рублей), «добыча сырья» (55 720 рублей) и «консультирование» (54 539 рублей).

Самые скромные предложения в таких сферах как «домашний персонал» (32 279 рублей) «государственная служба, некоммерческие организации» (28 000 рублей).

Отметим, самые высокие предложения работодателей среди регионов Центрального Федерального округа в Московской и Калужской областях – 56 207 и 47 098 рублей соответственно. Самый низкий показатель в Тамбовской области – 39 657 рублей.

Среди лидеров по ожидаемой зарплате также Московская и Калужская области – 60 257 и

46 559 рублей. Меньше всего готовы зарабатывать жители Костромской и Тамбовской областей - 36 975 и 37 007 рублей.