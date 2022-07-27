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Экономика27 июля 2022 11:09

Судебные приставы взыскали с воронежских организаций 30 млн рублей долгов по зарплате

Работу провели в течение первого полугодия 2022
Мария Щербакова
На исполнении находилось 655 производств

На исполнении находилось 655 производств

Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

За первое полугодие 2022 года судебные приставы взыскали с предприятий и организаций Воронежа и области долги по зарплате на 30 млн рублей. В целом поступило 655 исполнительных производств. Окончить удалось 466 из них. Об этом рассказали в регионом УФССП России в среду, 27 июля.

В ведомстве добавили, что в рамках работы по взысканию задолженности уголовные дела в отношении должностных или юридических лиц с начала года не возбуждали.

Напомним, ранее в Гострудинспекции сообщали, что обязали ООО УК «Рудгормаш» выплатить зарплату 388 сотрудникам. В общей сложности предприятие недоплатило 21,3 млн рублей.