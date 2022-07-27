Жители ветхого квартала в центре Воронежа уже пять лет ждут расселения

Кровлю латают несколько раз в год Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители ветхого квартала между улицами Машиностроителей, Торпедо, Подклетненская и Керамическая ждали расселения еще пять лет назад. Однако до сих пор они живут в двухэтажках послевоенной постройки, которые трещат по швам. О проблеме жителей рассказали в региональном Общероссийском народном фронте в среду, 27 июля.

Квартал состоит из нескольких десятков домов, построенных из шлакоблоков. В большинстве из них нет подвалов, перекрытия деревянные, а коммуникации проходят прямо под полом. Трубы в домах рвутся постоянно.

- Те, кому не повезло жить на первом этаже, давно махнули рукой на ремонты. Ведь полы приходится вскрывать несколько раз в течение года. При этом плата за коммуналку в 1,5-2 раза выше, чем в более свежих домах. У нас нет технической возможности установить общие приборы учета. А начисления по нормативам просто заоблачные. Но это мелочи по сравнению со стенами и межэтажными перекрытиями, которые на ладан дышат, - рассказал житель дома №64 на Машиностроителей Сергей Лаврентьев.

По его словам, Управляющая компания бесконечно замазывает сквозные щели на несущих стенах. Несколько раз в год коммунальщики латают кровлю. В 1 подъезде дома №64 вот-вот обрушится чердачное перекрытие.

- Оно уже падало 12 лет назад, когда по лестнице поднималась женщина с маленьким ребенком. Только по счастливому стечению обстоятельств они не пострадали. Дыру тогда заделали с помощью подручных материалов. После серии новых потопов лист ДВП и доски, которыми он прибит к перекрытию, прогнулись. Вся эта конструкция – мина замедленного действия, может в любой момент полететь на голову, - рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Киреев.

Жители надеются на помощь государства Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По словам общественника, ранее жильцам даже называли дату расселения – 2017 год. Однако до сих пор люди затыкают ветошью дыры в стенах и собирают дождевую воду в тазики.

Большинство жителей домов – пенсионеры. Купить самостоятельно даже малогабаритную квартиру они не могут – остается надеяться на помощь государства. Общественники обратились к региональным и муниципальным властям с просьбой обратить внимание на проблему.