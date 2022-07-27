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Общество27 июля 2022 10:00

Воронежские леса начали очищать от "мертвых" деревьев

Работы по сбору неликвидной древесины стартовали в Теллермановском лесничестве
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Снижение класса пожарной опасности позволило лесничествам области приступить к уборке неликвидной древесины. Работы начались в Теллермановском лесничестве – здесь после пожаров прошлых лет образовалось много погибших деревьев.

Это участки, где деревья были повреждены ветровалом, буреломом, снеголомом, верховым пожаром. Более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев составляет неликвидная древесина, которая из-за утраты технических качеств не может быть использована в хозяйственных целях, говорят специалисты.

Это необходимая работа, которая помогает освободить лес от «мертвой» древесины, которая служит источником лесных пожаров и угрозой возникновения очагов стволовых вредителей.

Неликвидную древесину складывают в кучи и затем, при благоприятных погодных условиях, сжигают.

До конца года предстоит провести уборку неликвида на площади 135 гектаров, в основном, в Хреновском и Новохоперском лесничестве.