В Воронеже два дня нельзя будет оставить автомобиль на центральных улицах

Автомобили будут эвакуировать на Советскую площадь и на парковку у Чернавского моста Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на два дня перекроют движение по ряду улиц Центрального района. Кроме того, запрещена будет парковка. Ограничения необходимы из-за Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2022-2023. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, парковку запретят на улицах: Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского), Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской), Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой), Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой). Ограничения будут действовать с 10.00 пятницы, 29 июля, до 22.00 субботы, 30 июля. Автомобили с указанных улиц будут эвакуировать на Советскую площадь и парковку у Чернавского моста.

В это же время будет перекрыт проезд по улицам: Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции), Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской), Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской), Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской), Феоктистова (от Кольцовской до Фридриха Энгельса).

Отметим, по вопросам эвакуации можно обратиться по телефонам: 8(473)269-60-71, 8(473)269-60-27.