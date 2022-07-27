Женщина из Воронежа, желая устроиться на работу в крупный банк, подарила мошеннику 180 тысяч рублей

48-летняя жительница Центрального района Воронежа стала очередной жертвой аферистов. 22 июля в интернете она увидела объявление, манившее перспективой трудоустройства в один из крупных банков. Женщина позвонила по указанному в нем телефону. Ответил мужчина, представившийся менеджером организации по трудоустройству. Он заявил, что для получения работы нужно сначала пройти платное обучение. И оплатить его нужно заранее.

Аферист дал женщине реквизиты, куда нужно перечислить деньги. В итоге жительница Воронежа рассталась со 180 тысячами рублей. «Менеджер» после этого перестал отвечать на звонки. А обманутая женщина пошла в полицию.

- Всего 26 июля в Воронежской области зарегистрировали пять мошенничеств и две кражи с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 380 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, карающие за мошенничество и кражи. Еще раз напоминаем: не доверяйте незнакомцам, по разным предлогам добивающихся перевода ваших денег на подконтрольные им счета, - призывают в региональном ГУ МВД.