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Общество27 июля 2022 9:06

В Воронеже на проект дороги от Ломоносова до Тимирязева потратят до 2,7 миллиона рублей

Власти начали поиск подрядчика
Олег КУЗНЕЦОВ

В мэрии Воронежа объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проектно-сметной документации дороги между улицами Ломоносова и Тимирязева. Она призвана немного разгрузить часто стоящий в пробках Московский проспект. Максимальная цена будущего контракта – 2,78 миллионов рублей.

Новую дорогу с двумя полосами движения собираются проложить в районе парка имени Глинки. Гонять по ней вряд ли получится – расчетная скорость автомобилей на ней – 50 км/час.

Заказчик торгов - МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Финансировать разработку проекта будут из регионального и городского бюджетов. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 августа. 16 августа собираются подвести итоги торгов.