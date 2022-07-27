В воронежском главке обсудили вопросы профилактики экстремизма

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В ГУ МВД по Воронежской области прошло заседание президиума Общественного совета под председательством Дмитрия Ендовицкого. Участники рассмотрели вопросы профилактики проявлений экстремизма, а также влияния СМИ на правосознание молодого поколения. В заседании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области – начальник полиции, генерал-майор полиции Владимир Котов, начальник ЦПЭ ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Вадим Сватиков.

В современном интерактивном обществе распространение различных мировоззрений и идеологий происходит со стремительной скоростью, благодаря развитию Интернет-технологий.

По данным полиции, в текущем году воронежские полицейские пресекли 67 административных правонарушений экстремистской направленности в интернете. Для профилактики среди представителей различных деструктивных общественных объединений провели разъяснения требований действующего законодательства, проводится разъяснительная работа в учебных заведениях.

По мнению председателя Общественного совета Дмитрия Ендовицкого, необходима скоординированная воспитательная работа, четкая государственная молодежная политика с эффективным комплексом мер по предотвращению распространения экстремистских и радикалистских настроений среди подростков и молодежи. Собравшиеся также обсудили меры по совершенствованию информационной работы в сфере противодействия экстремизму и повышению эффективности общественного участия в мероприятиях антиэкстремистской направленности.