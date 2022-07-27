Гиревик из Хренового завоевал первую для Воронежской области медаль на всероссийских сельских играх

с телеграм-канала управления физической культуры и спорта Воронежской области. Фото: другой источник.

В среду, 27 июля, в Омске стартовали XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры. Официальное открытие соревнований состоится в 19.00 на Соборной площади этого сибирского города. Но спортсмены уже вышли на первые старты.

Воронежские спортсмены начали состязания среди косарей, дояров и механизаторов. Кроме того, наши земляки 27 июля будут соревноваться в полиатлоне, настольном теннисе, мини-лапта и гиревом спорте.

И уже есть первая медаль Воронежской области. Уроженец села Хреновое Бобровского района Дмитрий Анохин завоевал бронзовую награду в состязаниях гиревиков. Он в толчке поднял 45 кг, а в рывке – 85 кг. Вес гири при этом составлял 24 кг. На помост в этих соревнованиях выходили 60 спортсменов из 18 регионов России, а также из Беларуси. Так что успех Дмитрия Анохина и его тренера Николая Сорокина весьма весомый во всех смыслах этого слова. Так держать!