В Воронеже нашли ухоженное поле конопли

Участок конопли на огороде был совсем немаленьким. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские раскрыли незаконное хобби 32-летнего воронежца. Стражи порядка получили оперативную информацию, что он выращивает коноплю в достаточно больших объемах.

Оперативники нагрянули с визитом на огород мужчины на улице Никольской Левобережного района. И обнаружили там грядки с 63 кустами конопли. Как выяснили полицейские, хозяин огорода тщательно их поливал и пропалывал. Мужчина признал свою вину в выращивании растений, содержащих наркотические вещества. И заявил, что коноплю собирался употреблять лично, целей продавать ее якобы у него не было.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 32-летнему воронежцу грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.