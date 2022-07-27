Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 8:06

В Воронеже из-за ямы перекрыли часть улицы

Огромный провал образовался на улице Урицкого
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже на дороге по улице Урицкого, недалеко от пересечения с проспектом Труда, в асфальте образовалась глубокая яма. Для предотвращения ДТП управа Коминтерновского района 27 июля перекрыла движение на этом участке, сообщает портал «МОЁ! Online». Ограничение будет действовать до завершения ремонта дороги. Этим займется дорожное управление мэрии. В управе предположили, что на ремонт потребуется пара дней.

Скорее всего, причиной образования ямы стала осадка грунта из-за сильных дождей, которые идут в городе на протяжении недели.