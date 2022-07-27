В Воронеже из-за ямы перекрыли часть улицы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на дороге по улице Урицкого, недалеко от пересечения с проспектом Труда, в асфальте образовалась глубокая яма. Для предотвращения ДТП управа Коминтерновского района 27 июля перекрыла движение на этом участке, сообщает портал «МОЁ! Online». Ограничение будет действовать до завершения ремонта дороги. Этим займется дорожное управление мэрии. В управе предположили, что на ремонт потребуется пара дней.

Скорее всего, причиной образования ямы стала осадка грунта из-за сильных дождей, которые идут в городе на протяжении недели.