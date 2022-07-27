В Воронежской области в аварии погиб 15-летний мотоциклист

Мотоцикл после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 26 июля, около 22 часов трагедия на дороге случилась в Калачеевском районе. В селе Манино 15-летний подросток, житель Петропавловского района, руливший мотоциклом «Рейсер», выехал со второстепенной дороги на главную. При этом он не уступил дорогу автомобилю «Хендай-Крета», двигавшемуся слева.

Последовал сильный удар. Юный мотоциклист погиб, ехавший с ним 16-летний парень из Калачеевского района получил травмы и попал в больницу. 45-летнему жителю Волгоградского района, рулившему «Хендай Крета», госпитализация не потребовалась. Мужчина наверняка получил моральную травму. Вроде и не виноват, но мальчик погиб. К тому же машину надо чинить, разбито стекло, есть вмятины.

У иномарки разбито стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У легковушки также помято крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 26 июля случилось 112 ДТП, из них 77 – в Воронеже, 25 – на дорогах в районах, 10 – на федеральных трассах. В пяти авариях один человек погиб, семь получили травмы. Задержаны 13 пьяных водителей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Всего за сутки было 5520 административных правонарушений, совершенных участниками дорожного движения. Видеокамеры зафиксировали 5029 нарушений, из них 4633 – превышение скорости. За нечитаемые номерные знаки наказали 15 водителей, за выезд на встречную полосу – 21, за перевозку детей без специальных автокресел – 23. 60 автомобилистов ответят за несоответствие ГОСТу тонировки стекол, 44 – за то, что не пропускали пешеходов, 64 – за непристегнутый ремень безопасности.