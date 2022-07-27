Умерла доцент факультета ПММ Воронежского университета

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Ушла из жизни доцент факультета ПММ Воронежского государственного университета Юлии Листровой. Она скончалась 22 июля в возрасте 86 лет.

Юлия Листрова училась у известного ученого-механика Воронежа, профессора Дюиса Ивлева. На протяжении нескольких лет возглавляла кафедру упругости и пластичности факультета ПММ. Была активный членом коллектива и председателем жюри конкурса художественной самодеятельности «Университетская весна».

Гражданская панихида состоялась в понедельник, 25 июля.