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Общество27 июля 2022 7:26

Умерла доцент факультета ПММ Воронежского университета

Юлии Листровой не стало 22 июля
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ВГУ

Фото с сайта ВГУ

Ушла из жизни доцент факультета ПММ Воронежского государственного университета Юлии Листровой. Она скончалась 22 июля в возрасте 86 лет.

Юлия Листрова училась у известного ученого-механика Воронежа, профессора Дюиса Ивлева. На протяжении нескольких лет возглавляла кафедру упругости и пластичности факультета ПММ. Была активный членом коллектива и председателем жюри конкурса художественной самодеятельности «Университетская весна».

Гражданская панихида состоялась в понедельник, 25 июля.