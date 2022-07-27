Ночью в Воронеже неизвестные изрисовали краской десятки машин

Фото Владимира Назарьева, группа "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Недобрым выдалось утро среды для жителей многоквартирных домов по улице Южно-Моравской в Воронеже. В ночь на 27 июля неизвестные разрисовали краской больше ста автомобилей, припаркованных во дворе, сообщили очевидцы в соцсетях.

- В отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей, - подтвердили сообщение соцсетей в ГУ МВД по Воронежской области. - В настоящее время сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, проводится процессуальная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.