В воронежском райцентре из-за пожара эвакуировали шесть человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, около 21 часа в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Гранитный города Павловска Воронежской области возник пожар в одной из квартир.

На место ЧП выехали 14 спасателей и 4 машины спецтехники. Огонь охватил квартиру по всей площади, став причиной сильного задымления. До приезда пожарных из подъезда дома самовыводом эвакуировали шесть человек.

На борьбу с огнем ушло 17 минут. Пресс-служба ГУ МЧС сообщает об одном погибшем. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.