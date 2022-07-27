Воронежец лишился кучи песка, которую разгрузил перед своим домом

Кадр с видеозаписи, предоставлено читателем

Владелец частного дома на улице Острогожской пожаловался в редакцию на пропажу целой кучи песка, которую он привез для строительства и разгрузил на улице перед домом.

- Из-за дождя бригада рабочих не смогла работать, к тому же воскресенье, поэтому рабочие вышли к 9.00 ч в понедельник (19 июля) и обнаружили, что песок украли, - рассказал нам читатель Игорь.

Причиненный ущерб он оценил в 4 500 рублей. Изучив камеры видеонаблюдения на улице, хозяин дома узнал, что песок с помощью самосвала и автопогрузчика вывезли сотрудники комбината благоустройства Ленинского района.

Мы попросили управу района прокомментировать произошедшее. Оказалось, что рабочие действовали по закону:

- Поскольку улица перед домом является муниципальной землей, то размещение на ней строительных материалов должно согласовываться с управой. Если бы владелец дома предварительно обратился к нам и предупредил о проведении работ и их сроках, такого бы не произошло.

По данным управы, песок на улице находился в течение недели и мешал прохожим и автомобилистам. Чиновники также напомнили, что за нарушение правил благоустройства, такому собственнику может еще грозить штраф.