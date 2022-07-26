В воронежском ДС «Юбилейный» меняют хоккейную коробку

В последний раз "Юбилейный" так преображался более десяти лет назад. Фото из телеграм-канала ХК "Буран".

Работы еще в самом разгаре, но уже очевидно, что фото и видео материалы с домашних матчей воронежского «Бурана» в грядущем розыгрыше засияют новыми красками.

- Сейчас идет монтаж полностью новой коробки: это борта, стекла, судейские боксы, - сообщили «КП» в пресс-службе «ураганных».

В последний раз подобное в «Юбилейном» происходило более десяти лет назад.

Как сообщалось ранее, по итогам просмотра руководители «Бурана» заключили односторонний контракт сроком на один сезон с вратарем Андреем Макаровым. В то же время, напротив, расторгли пробные контракты с Павлом Семеновым и Матвеем Киселевым.