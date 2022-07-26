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Происшествия26 июля 2022 16:14

Задолжавшему свыше 140 тысяч по алиментам воронежцу запретили покидать страну

Такое решение вынес Павловский районный суд
Алексей СЕРГУНИН

Пристав-исполнитель Павловского РОСП обратился с иском в районный суд к Т., задолжавшему 141 066 рублей в качестве алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Павловский райсуд удовлетворил требования и установил забывчивому отцу временное ограничение на выезд из РФ на срок до исполнения обязательств по исполнительному производству. Решение пока еще не вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, в Воронежской области отец задолжал своим детям алименты почти на два миллиона рублей, в результате чего суд приговорил мужчину к исправительным работам. Кстати, ранее житель Панинского района привлекался к уголовной ответственности. Однако, полностью отбыв 100 часов обязательных работ, содержание детей вновь проигнорировал.