В Воронежской области спасли раненого белого аиста

Раненую птицу поймали и передали в региональную общественную организацию волонтеров-экологов «Делай». Фото из телеграм-канала Эколог36.

Сотрудникам КУВО «Охрана животного мира Воронежской области» поступил звонок от жителя Борисоглебского городского округа. Мужчина рассказал, что на территории его частного дома находится белый аист с явными признаками повреждения крыла, из-за чего улететь самостоятельно он не может. Охотовед учреждения незамедлительно выехал на место, чтобы оказать помощь.

Раненую птицу поймали и передали в региональную общественную организацию волонтеров-экологов «Делай» для дальнейшего лечения и выпуска в естественную среду обитания. Об этом сообщает телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.