Воронежец получил 5,5 лет тюрьмы за убийство брата

45-летний житель Каменского района признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 февраля этого года обвиняемый пришел в гости к 61-летнему брату, проживавшему в частном доме на улице Полевой села Карпенково. В процессе разговора между находившимися в состоянии алкогольного опьянения родственниками произошла ссора, переросшая в драку. Обвиняемый начал бить старшего брата руками, ногами и деревянным бруском в область головы и туловища. От полученных травм мужчина скончался через непродолжительное время. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая травма груди с повреждением легких. Нападавший покинул дом, где в последующем из-за неосторожного обращения с самодельным электрическим обогревателем произошел пожар.

Изначально обвиняемый не сообщил сотрудникам правоохранительных органов об избиении брата, полагая, что в связи с пожаром об этом никто не узнает. Но позже во всем сознался, подтвердив свои показания в ходе проверки на месте преступления. Приговором суда виновный осужден к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает телеграмм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.