27 июля начнется продажа билетов на матч воронежского «Факела» с московским «Динамо»

27 июля в 11:00 на сайте стартует продажа электронных билетов на оставшиеся места на матч 3-го тура РФПЛ «Факел» – «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал воронежского клуба. Воронежским болельщикам будут доступны билеты на сектор 1 Восточной трибуны. Матч пройдёт в субботу, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, начало - в 15 часов.

Бумажные билеты в кассах стадиона (ул. Студенческая, 17) продаваться не будут. Продажи будут вестись только онлайн и только на сайте билетного партнера клуба. Билеты будут продаваться в режиме «не более двух в одни руки». Стадион откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 12:30.

Ранее «Факел» анонсировал то, что в кассах Центрального стадиона профсоюзов заветные квитки можно будет купить с 28 июля, а вот в интернете – уже с 26-го.