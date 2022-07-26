За убитого кабана воронежца на год лишили права охотиться

В начале июня этого года в ночное время суток Н. в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных недалеко от села Махровка Борисоглебского района, при помощи карабина «Вепрь» застрелил кабана, хотя не имел это разрешения. Загрузив тушу животного в машину, он поехал в Борисоглебск, и по дороге его остановили стражи порядка. Н. причинил ущерб животному миру Воронежской области на сумму 90 тысяч рублей. В соответствии с частью 2 статьи 7.11 КоАП РФ мужчину лишили права охотиться в течение одного календарного года. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского райсуда.