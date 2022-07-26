В Воронеже полицейского заподозрили в мошенничестве на 400 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал 34-летний старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону. Об этом во 26 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР области.

По предварительным данным, страж порядка предложил задержанному по подозрению в мошенничестве горожанину решить вопрос с законом. Оперативник пояснил, что якобы имеет обширные связи, благодаря которым тот сможет избежать меры пресечения в виде заключения под стражу, а также его не будут привлекать к уголовной ответственности по другим возможным эпизодам. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Хотя и, как считаю следователи, осознавал, что у него нет реальных полномочий влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов.

Полицейского задержали при передаче денег сотрудники Следственного комитета 21 июля. На допросе подозреваемый сознался в содеянном, дав подробные показания по существу совершенного преступления.