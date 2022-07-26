В Воронежской области в 2022 году отказались выдавать другим государствам 14 из 17 преступников

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги работы силовых структур в сфере международных отношений за первое полугодие 2022 года.

В надзорном ведомстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов области в 2022 году нашли 17 преступников, объявленных в розыск компетентными органами зарубежных стран. При этом только одного решили вернуть на родину сразу. Еще двух – только после отбытия уголовного наказания. А 14 отказались выдавать из-за препятствий, предусмотренных международными договорами и национальным законодательством.

За шесть месяц 2022 года в международный розыск объявили 10 человек, совершивших преступления на территории Воронежской области. Двух из них иностранные власти собираются выдать.

Кроме того, в правоохранительные органы Туркменистана передали уголовное дело в отношении гражданина этого государства, совершившего преступление в Воронеже.

В прокуратуру Воронежской области в 2022 году поступили семь запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, возбужденным в Беларуси, а также одно дело из Казахстана для уголовного преследования гражданки России.