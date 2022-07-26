Болельщики воронежского «Факела» узнают по QR-коду, в каких кафе, ресторанах и отелях можно получить приятный сюрприз

с телеграм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

Футбольные болельщики могут найти список заведений акции «Воронеж, дай пас!» по QR-коду. Его недавно активировали. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Акция пройдет в кафе, ресторанах и отелях Воронежа с 30 июля по 31 июля. Если болельщик покажет билет на футбольный матч с московским «Динамо» и произнесет слоган «Воронеж, дай пас!», то сможет получить комплимент от заведения.

Всю информацию с указанием достопримечательностей города, а также отелей, заведений общественного питания, участвующих в акции, теперь можно получить не только по QR-коду, но и по хештегу #ВоронежДайПас.

Карту заведений, участвующих в акции, обещают постепенно дополнять.