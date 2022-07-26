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Общество26 июля 2022 12:47

В этом году в Воронежской области благоустроят 31 общественную территорию

На эти цели выделят 1,7 млрд рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото - правительство Воронежской области

Фото - правительство Воронежской области

1,7 млрд рублей планируют вложить в Воронежской области в 2022 году в благоустройство 31 общественной территории. Такую сумму озвучил в личном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в регионе обновили и построили с нуля 139 общественных пространств. Одним из первых по программе обустроили сквер на ул. Коминтерна в Лисках.

А наиболее масштабным проектом в Воронежской области стал эко-парк «Каялов бор» в Россоши. Его отметили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. На территории более 102 га в итоге появилось уникальное природное пространство с историческим маршрутом по произведению «Слово о полку Игореве».