В этом году в Воронежской области благоустроят 31 общественную территорию

Фото - правительство Воронежской области

1,7 млрд рублей планируют вложить в Воронежской области в 2022 году в благоустройство 31 общественной территории. Такую сумму озвучил в личном Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в регионе обновили и построили с нуля 139 общественных пространств. Одним из первых по программе обустроили сквер на ул. Коминтерна в Лисках.

А наиболее масштабным проектом в Воронежской области стал эко-парк «Каялов бор» в Россоши. Его отметили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. На территории более 102 га в итоге появилось уникальное природное пространство с историческим маршрутом по произведению «Слово о полку Игореве».