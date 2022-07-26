За повторную езду в пьяном виде воронежцу назначили 120 часов обязательных работ

Житель села Большая Казинка Павловского района Л. дважды за полгода сел за руль в нетрезвом виде. В декабре прошлого года его оштрафовали на 30 тысяч рублей, лишив прав на полтора года. Но в апреле этого года мужчина вновь сел за руль мотоцикла «ИЖ Планета» в состоянии алкогольного опьянения.

Районный суд признал Л. виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание 120 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, житель Воронежской области получил условный срок за хранение 111 граммов конопли.