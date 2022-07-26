Продавать билеты на матч воронежского «Факела» с московским «Динамо» пока так и не начали

Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

С утра вторника, 26 июля, воронежские любители футбола, собиравшиеся купить билеты на первый домашний матч «Факела» в элите российского футбола в элите российского футбола против московского «Динамо», обманулись в своих ожиданиях. Билеты на игру на платформе kassir.ru в продаже пока не появились. Несмотря на то, что «Факел» анонсировал то, что в кассах Центрального стадиона профсоюзов их можно купить с 28 июля, а вот в интернете – уже с 26-го.

В пресс-службе «Факела» подтвердили невозможность купить билеты на данный момент. И обещали пояснить такой казус, но несколько позже.

На данный момент на игру с «Динамо» продали больше 12 тысяч абонементов – больше, чем все московские клубы вместе взятые. Только питерский «Зенит» в этом плане может конкурировать с «Факелом». Но и клуб Северной столицы их продал меньше.