Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Благоустройство Петровской набережной держу на личном контроле"

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, какие сейчас идут работы на Петровской набережной в своем телеграм-канале. Он напомнил, что держит ход благоустройства городских общественных пространств на личном контроле. Тем более, когда речь идет о месте, где открывается прекрасный вид на водохранилище и находится такое знаковое место для Воронежа как Адмиралтейская площадь.

Мэр сообщил, что на данный момент на обоих участках Петровской набережной трудятся 30 рабочих, задействованы 10 единиц техники. В подрядной организации учли замечания и наращивают темпы. На этой неделе переходят от демонтажа непосредственно к стадии строительства.

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

На променадной части набережной завершили фрезерование асфальта, демонтировали чугунное ограждение, разобрали теннисный корт и причал «Москвы-16», спланировали земляное полотно для монтажа покрытия. Скоро стартуют монолитные работы по восстановлению парапетной части. Чугунные элементы уже отобрали для обновления и монтажа на исторической части набережной. Вело- и беговые дорожки спланировали с учетом необходимости сохранения деревьев.

На Адмиралтейской площади разобрали плиточное покрытие в районе ступеней и входной группы. Все работы синхронизированы с прокладыванием коммуникаций.

Олег КУЗНЕЦОВ