В Воронеже вновь ищут подрядчика для строительства поликлиники за 434 миллиона

В Воронеже объявили повторный тендер на поиск подрядчика для строительства поликлиники. Здание будет располагаться по адресу: ул. 20-летия Октября, 82. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупки.

Начальная максимальная цена контракта не изменилась. Власти готовы заплатить подрядчику 434 млн рублей. Победителю необходимо будет разработать рабочую документацию, включающую дизайн-проект, провести подготовительные работы, демонтировать старое строение, перенести коммуникации на время работ, построить пятиэтажное здание со всеми необходимыми системами. На завершающем этапе – благоустроить прилегающую территорию.

Новая поликлиника будет рассчитана на 390 посещений в смену. Здание будет адаптировано для нужд маломобильных групп населения.

Подрядчик должен завершить работы на объекте до 15 ноября 2023 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 2 августа, итоги подведут 4 августа.