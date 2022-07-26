Воронежский губернатор Александр Гусев попал под британские санкции

Фото - правительство Воронежской области

Власти Великобритании в очередной раз расширили санкционный список против России. На этот раз в него попали главы ряда регионов. Среди них оказался и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом стало известно во вторник, 26 июля.

Губернатор отреагировал на это событие с юмором. Оценку происходящему он выразил в своем телеграм-канале.

– С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции. Прекрасный подарок к завтрашнему Дню рождения! Ведь это еще одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно. Я — патриот своей страны и Воронежской области, и буду исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день. Служу России, – написал Александр Гусев.

Наложение санкций предусматривает традиционный запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов, если таковые имеются в этой стране. Всего в обновленный санкционный список вошли 42 россиянина.