В Воронеже в дни игр «Факела» перекроют движение у Центрального стадиона

В Воронеже в дни, когда будут проводится домашние матчи футбольной команды «Факел», перекроют движение у Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 26 июля.

Движение автотранспорта будет запрещено по участку улицы Студенческой: от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской в субботу, 30 июля, и в пятницу, 12 августа, с 8:00 до 22:00.

Власти Воронежа объяснили ограничение обеспечением безопасности при проведении игр Чемпионата России по футболу 2022-2023 годов.