Житель Воронежской области получил условный срок за хранение 111 граммов конопли

Павловский районный суд вынес приговор жителю одного из сел 1988 г.р. за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В середине июля прошлого года К. рядом со свалкой сорвал пять кустов конопли, которые перенес к себе домой, где стал незаконно хранить для личного потребления. В середине марта этого года во время обыска в доме было изъято 111,46 граммов наркотического средства. Суд признал К. виновным по ч.2 ст.228 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

В период испытательного срока один раз в месяц К. должен являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль. Ему также нельзя менять места жительства без уведомления надзорной службы. К. необходимо пройти медицинскую и социальную реабилитацию по поводу наркомании. Кроме того он обязан начать лечение в течение месяца после вступления приговора в законную силу.